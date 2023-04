Più che un test sul governo, il 25 aprile pare un test sull'Anpi

Al direttore - Sua Maestà il Caso ha voluto che Giorgia Meloni afferrasse il potere al crepuscolo di un ciclo politico nazionale e all’alba di un nuovo ordine internazionale. Siamo all’Anno Zero. Ha compiuto, nei fatti, le scelte giuste (atlantismo, europeismo, società aperta) ma non averle calate in un’identità politica nuova induce dirigenti e militanti di FdI a rinculare verso il tepore rassicurante della vecchia identità missina. Così come a Silvio Berlusconi servì un Giuliano Urbani, a Giorgia Meloni serve un Domenico Fisichella. Buon 25 aprile!

Andrea Cangini, segretario generale della Fondazione Luigi Einaudi

