Ma sulla surrogata Elly Schlein la pensa come i colleghi spagnoli?

Al direttore - In Italia, lo spazio politico al centro è come un parcheggio in doppia fila: arriva sempre quello che ha furia o che deve uscire e fa la scena del matto fino a quando non ti sei spostato appena a destra o sinistra.

Cosma Damiano

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE