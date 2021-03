Draghi parla poco e quando lo fa, funziona. Ben fatto, no?

Al direttore - Nell’editoriale del 19 marzo, Ella scrive che bisogna uscire dalla dimensione messianica ed entrare in una dimensione diversa per un esame dell’agire del governo Draghi. Meglio non si poteva scrivere. Dare, poi, il giusto peso alle parole – come Ella soggiunge più avanti – non significa fare a meno di comunicare, da parte del governo, perché questa mancanza finisce poi con il comunicare panico. Ecco allora, si può discutere su alcune decisioni che Ella ascrive alla “rivoluzione positiva” del presidente del Consiglio. Ma non è questo il tema che intendo sottoporle. Mi interessa, invece, rilevare che se Draghi non è, come non è, l’onnipotente che rende possibili le cose impossibili come Ella sostiene, allora una comunicazione, che indichi avanzamenti e limiti e faccia comprendere bene l’operare dell’esecutivo, è cruciale. E’ tale anche perché sulla stampa si nota spesso una esaltazione “a prescindere”, assai dannosa per lo stesso Draghi (manca poco perché lo si lodi anche quando vi capiterà di esprimere, come accade a tutti i mortali, dei concetti normali, se non addirittura banali). Ma di una tale comunicazione non si vedono (ancora?) i giusti segnali eppure la comunicazione è parte fondamentale della democrazia.

Angelo De Mattia

