L'enigma del valore delle case italiane

Il movimento delle "sardine" contro Salvini

Madrid, 19 nov - (Agenzia Nova) - L'appello a manifestare come "sardine in scatola" lanciato a piazza Grande a Bologna contro la Lega di Matteo Salvini sta diventando uno dei più curiosi e forti movimenti contro il leader di destra ed ex ministro dell'Interno italiano. Giovedì scorso, circa 15.000 persone hanno riempito la piazza principale di Bologna partecipando alla manifestazione organizzata da da quattro giovani attraverso Facebook. Non erano presenti bandiere politiche ma solo i disegni di una sardina in mano ai manifestanti. Sotto il motto "L'Emilia Romagna non si Lega", il movimento delle sardine si è ripetuto ieri a Modena e altri raduni sono previsti in altre città italiane. Il segretario generale del Partito democratico (Pd), Nicola Zingaretti, ha sottolineato l'importanza della manifestazione di Bologna e la necessità di ascoltare un movimento, nato spontaneamente, come quello delle sardine.

Berlino e Roma “mano nella mano” nella gestione dei profughi

Berlino, 19 nov - (Agenzia Nova) - Germania e Italia sono “mano nella mano” nella gestione dell'immigrazione nell'Ue. In questo modo, il quotidiano “Franfkfurter Allgemeine Zeitung” introduce la visita che il presidente del Comsiglio Giuseppe Conte effettuerà oggi a Berlino per partecipare alla conferenza di alto livello del Compact with Africa (CwA). Si tratta di un'iniziativa avviata nel 2017 durante la presidenza della Germania del G20 (2016-2017) che, giunta alla sua terza edizione, mira a promuovere gli investimenti privati nel continente africano. A tal riguardo, la “Frankfurter Allgemeine Zeitung” nota che, “finora, le (irrealistiche) aspettative di un'offensiva di investimenti delle imprese tedesche e di altri paesi nei 12 Stati parte del CwA (Egitto, Etiopia, Benin, Burkina Faso, Costa d'Avorio, Ghana, Guinea, Marocco, Ruanda, Senegal, Togo e Tunisia) non si sono ancora realizzate”. A ogni modo, “l'idea della Germania di un patto per l'Africa è condivisa dal governo italiano: più aumentano gli investimenti europei in Africa, meno migranti arrivano dal continente africano in Europa grazie al miglioramento delle condizioni di vita”. Tale comunanza di vedute si inserisce nella “profonda armonia” tra Berlino e Roma seguita all'entrata in carica dell'esecutivo formato da Movimento 5 Stelle (M5S) e Partito democratico a settembre scorso, dopo la caduta del precedente governo in cui i Cinquestelle erano alleati con la Lega di Matteo Salvini. In tale clima di rinnovata cooperazione tra Italia e Germania, Conte giunge a Berlino per il CwA “nonostante abbia molto da fare a Roma”. Inoltre, Italia e Germania intendono continuare a impegnarsi per il raggiungimento del cessate il fuoco e della stabilizzazione della Libia, principale paese di transito dei migranti che dall'Africa intendono recarsi in Europa attraversando il Mediterraneo.

Italia, l'enigma del valore delle case

Londra, 19 nov - (Agenzia Nova) - Il negativo andamento dei prezzi delle case in Italia smonta la teoria che accusa la politica di "quantitative easing" (Qe) della Banca centrale europea (Bce) per il continuo aumento dei valori delle proprietà immobiliari in Europa: questa convinzione comune nel continente viene contestata in un'analisi pubblicata oggi martedì 19 novembre dal quotidiano economico britannico "Financial Times"; l'articolo sottolinea come proprio il paese che più di tutti in Europa si è avvantaggiato del Qe della Bce, cioè l'Italia, stia continuando a sperimentare un calo dei prezzi delle case in controtendenza rispetto al resto dei paesi del continente. Il perché di questo calo ininterrotto dalla grande crisi finanziaria globale resta un mistero, commenta il giornale della City di Londra; quello che è chiaro invece è che il fenomeno appunto smentisce tutti coloro che criticano la Bce citando presunti effetti collaterali perversi del suo "quantitative easing".

Due pesi e due misure per il maltempo a Venezia e a Matera

Parigi, 19 nov - (Agenzia Nova) - In Italia il maltempo che ha colpito Matera non ha ricevuto lo stesso trattamento mediatico delle inondazioni che hanno sommerso Venezia. Lo scrive l'emittente radiofonica francese “France info”, spiegando che i due casi sono stati trattati con “due pesi e due misure”. Mentre Venezia ha riscosso l'interessamento da parte della politica, Matera è stata lasciata in secondo piano. Una differenza che ancora una volta discrimina il Meridione e irrita una parte della popolazione.

Bellucci, la bellezza può essere sublimata o distrutta

Parigi, 19 nov - (Agenzia Nova) - “La bellezza può essere sublimata o distrutta. Crea curiosità e violenza”. È quanto affermato in un'intervista rilasciata al quotidiano francese “Le Figaro” dall'attrice Monica Bellucci, che sarà presto a teatro per uno spettacolo in cui leggerà le lettere della cantante Maria Callas, messo in scena dal regista Tom Wolf. “Callas ha conosciuto questa violenza quando è diventata bella. È allora uscita dal microcosmo dell'opera per toccare il mondo intero ed entrare nelle case di tutti”, ha spiegato Bellucci. “Quando leggo le sue lettere trovo una persona educata. È il segno che veniva da un ambiente semplice.Quando non hai niente bisogna avere almeno quello”, spiega l'attrice. “Maria ha creato Callas – ha continuato Bellucci – aveva due strumenti, la voce e il corpo, visto che più di una diva era un'incredibile attrice”.

