Un ghiacciaio sul Monte Bianco è a rischio crollo

Ucraina-Italia: presidente Zelensky incontra premier Conte all'Onu

- A margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite in corso a New York, il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky ha discusso di cooperazione bilaterale con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Lo ha annunciato nella serata di ieri il servizio stampa della presidenza ucraina. Zelensky e Conte hanno discusso di "una vasta gamma di questioni nell'agenda bilaterale e multilaterale. Tra l'altro, è stata notata un'intensificata cooperazione nella sfera degli investimenti". In particolare, Zelensky ha auspicato ulteriori investimenti nelle infrastrutture dell'Ucraina, soprattutto nei porti. Durante l'incontro tra Zelensky e Conte, è stata discussa anche la questione del cittadino ucraino condannato in Italia, Vitaliy Markiv. "Il capo dello stato ha osservato che si aspetta una considerazione esaustiva e obiettiva di questo caso e ha proposto di creare una squadra investigativa comune per chiarire le circostanze della morte del giornalista italiano Andrea Rocchelli". Zelensky e Conte si sono confrontati anche sul proseguimento della politica di sanzioni contro la Russia. "Il presidente del Consiglio italiano ha osservato che le sanzioni non possono essere revocate finché non verrà ripristinata l'integrità territoriale e la sovranità dell'Ucraina".