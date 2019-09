Il Conte bis visto dalla stampa internazionale

Tlc: si inasprisce il conflitto tra Mediaset e Vivendi

- Il conflitto tra Mediaset e Vivendi si inasprisce dopo che gli azionisti del Biscione ieri, 4 settembre, hanno approvato la fusione delle attività italiane e spagnole e lo statuto di una nuova holding basata nei Paesi Bassi, Media for Europe (Mfe), che avrà l’obiettivo di stringere nuove alleanze in Europa per contrastare la concorrenza dei gruppi americani come Netflix. Un progetto, spiega il quotidiano francese “Les Echos”, fortemente contestato da Vivendi, secondo azionista di Mediaset con il 25,753 per cento del capitale. Dopo essere stato inizialmente escluso dall’assemblea generale per poi essere riammesso in seguito a una decisione del tribunale di MIlano, il gruppo francese ha partecipato alla votazione con il 9,99 per cento del diritto di voto. Il consiglio di amministrazione di Mediaset ha impedito il voto a Simon Fiduciaria, all’interno della quale Vivendi ha trasferito il 20 per cento della partecipazione per rispettare la legge italiana sulla pluralità dei media. Secondo una fonte vicina a Vivendi, quella di Mediaset è “una vittoria alla Pirro”. Il divieto imposto a Simon Fiduciaria “è stato deciso dal consiglio di amministrazione di Mediaset, appoggiandosi su un’interpretazione del diritto italiano dei media contrario al trattato dell’Unione europea”, ha fatto sapere Vivendi, che farà ricorso alla giustizia per contestare il progetto.