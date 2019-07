La coalizione di governo appesa a un filo

- La coalizione di governo tra Lega e Movimento 5 Stelle (M5S) è appesa a un filo. Lo scrive il quotidiano francese “Le Figaro”, spiegando che il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, ministro dell'Interno e leader della Lega, non ha apprezzato il sostegno dato alla presidente designata della Commissione europea, Ursula von der Leyen, dal M5s. Salvini si era opposto alla nomina di von der Leyen ma il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha preferito sostenerla per far ottenere all’Italia l'incarico di commissario alla Concorrenza. Tra i motivi al centro delle forti tensioni tra Lega e M5s, vi sono anche le recenti rivelazioni sui presunti finanziamenti russi al partito guidato da Salvini. In particolare, la Lega avrebbe ricevuto 56 milioni di euro dalla Russia attraverso delle transazioni legate ad attività petrolifere. Conte ha chiesto al titolare del Viminale di riferire in Parlamento sulla questione, mentre il M5s chiede l'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta.