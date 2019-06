La AfD vuole dare il premio Nobel per la pace a Salvini

Italia-Ue: Roma senza voce in Europa

Berlino, 21 giu - (Agenzia Nova) - La maggioranza formata da Lega e Movimento 5 Stelle (M5S) è una “soluzione di emergenza” che sta diventando “sempre più instabile”. Cilò che unisce i due partiti è la loro “opposizione all'Ue”: un'unione rinsaldata dalla richiesta della Commissione europea di avviare una procedura di infrazione per disavanzo eccessivo nei confronti dell'Italia. È quanto scrive il quotidiano tedesco “Die Welt”, commentando gli ultimi sviluppi della situazione politica italiana e, in particolare, i rapporti tra Roma e l'Ue alla luce del Consiglio europeo in corso a Bruxelles. Alla riunione dei capi di Stato e di governo dei paesi membri dedicata a trovare un accordo sulle nuove massime cariche dell'Ue, l'Italia è “senza voce in Europa, continuando a concentrarsi solo su se stessa”. Data la “debolezza e le turbolenze” che caratterizzano il governo italiano, “quasi nessuno a Bruxelles crede che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte avrà una posizione chiara nelle trattative per la nomina del prossimo presidente della Commissione europea”.

Italia-Ue: Conte, procedura di infrazione sarebbe incomprensibile

Berlino, 21 giu - (Agenzia Nova) - Fondata su una “revisione discutibile” dei progetti di bilancio del governo da parte della Commissione europea, la procedura di infrazione per disavanzo eccessivo nei confronti dell'Italia sarebbe “incomprensibile”. È quanto affermato dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in una lettera ai presidenti della Commissione europea e del Consiglio europeo, Jean-Claude Juncker e Donald Tusk, e ai capi di Stato e di governo dei paesi membri dell'Ue nella serata del 19 giugno scorso. Secondo quanto riferito dal settimanale tedesco “Focus”, con la missiva Conte si è posto un duplice obiettivo: “scongiurare l'avvio della procedura di infrazione e, al contempo, chiedere una modifica della normativa europea in materia di bilancio”. Per Conte, tale disciplina è “inadeguata” a rispondere alle sfide di “società impoverite, permeate di sfiducia, delusione e risentimento”. Nell'Ue, ha evidenziato il presidente del Consiglio, è dunque necessario chiedersi come ristabilire un "equilibrio efficace tra stabilità e crescita”. “Dobbiamo ripensare con coraggio quanto finora è stato accettato in maniera acritica”, ha proseguito Conte per poi avvertire: “O l'Unione europea si riforma o è destinata a subire un declino lento, ma irreversibile”. Per il quotidiano “La Repubblica” quella di Conte è stata “una lettera in bianco”, poiché non viene menzionata alcuna misura concreta per ridurre il debito pubblico dell'Italia, ormai superiore al 132 per cento del Pil.

Germania-Italia: von Storch (AfD) propone Nobel per la pace a Salvini

Mosca, 21 giu - (Agenzia Nova) - Il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, ministro dell'Interno e leader della Lega, è il “candidato giusto” al premio Nobel per la pace del 2019. È quanto affermato da Beatrix von Storch, vicecapogruppo al Bundestag di Alternativa per la Germania (AfD), partito di destra che raccoglie consensi anche tra gli ambienti estremisti. Secondo von Storch, riferisce l'agenzia di stampa russa “Sputnik”, come ministro dell'Interno Matteo Salvini, “ha dato un grande contributo alla sicurezza e alla stabilità dell'Europa. Con la chiusura dei confini italiani, ha fermato con successo l'immigrazione clandestina verso l'Europa e l'industria dei trafficanti di esseri umani”. Inoltre, secondo la vicecapogruppo di AfD, il leader della Lega ha dimostrato che “si può fare politica in maniera onesta e decisa”. Von Storch ha quindi elogiato il divieto di ingresso nelle acque territoriali d'Italia per le navi delle organizzazioni non governative che soccorrono i migranti nel Mediterraneo, contenuto nel decreto sicurezza bis ideato da Salvini. A tal riguardo, von Storch ha dichiarato: “Nessuno dovrà più annegare nel Mediterraneo se l'industria dei rifugiati e le sue navi non hanno alcuna possibilità di continuare i loro sporchi affari con la speranza di toccare terra in Europa”. Per tele motivo, “propongo Matteo Salvini per il premio Nobel per la pace”.

Immigrazione: il capitano della Sea Watch 3 contro “il Capitano” Salvini

Monaco di Baviera, 21 giu - (Agenzia Nova) - La vicenda della Sea Watch 3, nave operata dall'organizzazione non governativa tedesca Sea Watch con a bordo 43 migranti bloccata al largo delle coste italiane dal decreto sicurezza bis, vede opporsi due capitani. Lo scrive il quotidiano tedesco “Sueddeutsche Zeitung”. Da un lato, vi è la comandante della Sea Watch 3, Carola Rackete, 31enne di Hambuehren in Bassa Sassonia. Dall'altro, il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, ministro dell'Interno e leader della Lega, detto “il Capitano”. Proprio il titolare del Viminale è l'ideatore del decreto sicurezza bis, che vieta alle navi delle ong che soccorrono i migranti nel Mediterraneo di entrare nelle acque territoriali italiane a pena di sanzioni amministrative fino a 50 mila euro. Il “duello” tra Rackete e Salvini ha luogo a 15 miglia da Lampedusa, dove da una settimana si trova la Sea Watch 3 in attesa di poter sbarcare i migranti sull'isola. “Possono restare lì fino alla fine dell'anno”, ha affermato Salvini, che ha definito Rackete e il suo equipaggio “pirati”, “delinquenti” e “complici dei trafficanti di esseri umani”.

Italia: sindaco Venezia, Unesco inserisca città in "lista nera" patrimoni a rischio

Londra, 21 giu - (Agenzia Nova) - Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, chiede all'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la scienza e la cultura di includere la città nella "lista nera" dei patrimoni dell'umanità a rischio di scomparire. Lo riferisce il quotidiano britannico "The Telegraph". La richiesta di Brugnaro giunge dopo che il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, non ha presentato alcun piano per impedire alle grandi navi da crociera di entrare nei canali di Venezia. "Scriveremo all'Unesco per chiedere che Venezia sia inserita nella ista nera" ha detto il sindaco Brugnaro durante un'intervista rilasciata ieri, 20 giugno, all'emittente radiofonica "Radio 24". Per Brugnaro, "Venezia è in pericolo e noi ci sentiamo in pericolo". Il sindaco di Venezia ha aggiunto che la città non si sente più rappresentata da Toninelli, il quale "ha un'arroganza che non ho mai visto in vita mia e che pretende di aver capito in appena una mezza giornata ciò che io non ho capito in 57 anni". Dopo l'incidente che ha coinvolto una nave da crociera nel canale della Giudecca all'inizio di giugno, Toninelli aveva promesso di presentare entro la fine del mese un nuovo piano per evitare che le grandi navi entrino nei canali centrali di Venezia. Finora, Toninelli non ha presentato alle autorità cittadine alcun piano in merito .

Cooperazione: in Uganda, la Sampdoria allena i rifugiati appassionati di calcio

Lione, 21 giu - (Agenzia Nova) - La Sampdoria ha organizzato corsi di calcio per 64 giovani abitanti di un campo profughi in Uganda settentrionale e per i ragazzi della regione circostante. Lo riferisce l'emittente televisiva europea “Euronews”. Responsabili degli allenamenti erano gli istruttori della Sampdoria Marco Bracco e Roberto Morosini. “I rifugiati hanno molti problemi, qui per tre giorni possono almeno concentrasi soltanto sul calcio, forse”, ha detto Bracco commentando l'iniziativa della squadra genovese. Secondo l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), in Uganda si trova più di un milione di profughi da cinque paesi, in maggior parte dal Sud Sudan. Come riferisce “Euronews”, i bambini che vivono nei campi profughi “giocano spesso a calcio, anche se mancano le risorse essenziali come palloni e scarpe”. L'iniziativa della Sampdoria in Uganda è stata realizzata in collaborazione con l'ambasciata d'Italia a Kampala, l'Unhcr, l'Associazione centro aiuti volontari (Acav), organizzazione non governativa del Trentino-Alto Adige/Suedtirol da anni attiva in Africa, il Comitato olimpico internazionale (Cio), il Comitato olimpico ugandese (Uoc) e la Federazione calcistica dell'Uganda (Fufa).

