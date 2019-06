A Washington Salvini spera in un incontro con Trump

Italia-Usa: Salvini a Washington, punta a un incontro con Trump

New York, 17 giu - (Agenzia Nova) - Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, incontrerà oggi a Washington il vicepresidente Usa, Mike Pence, e il segretario di Stato Mike Pompeo, dopo la vittoria schiacciante del suo partito alle elezioni parlamentari europee del mese scorso. La visita negli Usa - scrive "Bloomberg" - potrebbe coronare il sogno del leader politico italiano di divenire interlocutore di riferimento dell'amministrazione presidenziale Usa in Europa; all'agenda della visita manca però un elemento essenziale: un faccia a faccia tra Salvini e il presidente Donald Trump. Fonti della Casa Bianca riferiscono che il confronto tra il leader della Lega e l'inquilino della Casa Bianca potrebbe giungere sotto forma di incontro "spontaneo", in occasione del colloquio tra il politico italiano e il vicepresidente Pence.

Italia-Ue: Roma rappresenta la crisi dell’Europa

Parigi, 17 giu - (Agenzia Nova) - Insieme al Regno Unito, che sta attraversando un momento difficile a causa della Brexit, “l’Italia rappresenta la crisi dell’Europa”. Lo scrive il quotidiano francese “Le Figaro” in un editoriale, spiegando che Roma vuole rifondare l’Europa cadendo in una “spirale infernale” fatta di recessione economica, populismo e rischio finanziario. Il tasso di disoccupazione nella Penisola arriva al 10,57 per cento nella popolazione attiva, mentre il Pil è calato dello 0,2 per cento nel 2019. L’Italia ha ormai firmato un “divorzio” con la crescita interna, con i mercati finanziari, con l’Unione europea e con le democrazie occidentali. Anche la coalizione di governo formata da Lega e Movimento 5 Stelle soffre, visto che il rapporto di forza tra i due partiti ormai si è invertito e prima della fine del 2019 si potrebbe tornare al voto.

Italia: le ragioni dell'insuccesso dei Verdi

Monaco di Baviera, 17 giu - (Agenzia Nova) - Mentre i pariti ecologisti avanzano in tutta l'Ue come dimostrano i risultati che hanno ottenuto alle elezioni europee del 23-26 maggio scorso, in Italia i Verdi stentano ad affermarsi. Lo riferisce il quotidiano tedesco “Sueddeutsche Zeitung”, ricordando che alle europee i Verdi italiani non sono andati oltre il 2,3 per cento dei voti. “Abbiamo difficoltà a trovare elettori”, ammette il presidente dei Verdi, Angelo Bonelli, alla “Sueddeutsche Zeitung”. Secondo Bonelli, gli italiani hanno una drammatica mancanza di responsabilità per l'ambiente, per il bene comune, per tutto ciò che è collettivo. All'insuccesso dei Verdi hanno spesso contribuito anche le dispute intere al partito, non solo sui contenuti e le idee, ma anche le rivalità personali interne al partito. “Abbiamo commesso degli errori, anche io”, afferma a tal riguardo Bonelli.

Italia-Ue: l'Europa ha paura dei minibot

Berlino, 17 giu - (Agenzia Nova) - L'Ue “ha paura” dei minibot, la valuta parallela che l'Italia potrebbe introdurre in futuro, poiché potrebbero rappresentare il primo passo dell'Italia verso l'uscita dall'euro. Lo riferisce il quotidiano tedesco “Handelsblatt”, ricordando come per il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, i minibot siano “illegali”. In particolare, Draghi ha affermato che i titoli di Stato di piccolo taglio con cui la pubblica amministrazione pagherebbe i propri debiti o i privati potrebbero versare i propri arretrati con il fisco “o sono valuta, e quindi sono illegali, o sono nuovo debito, e quindi il disavanzo aumenta”. Per Thomas Mayer, direttore dell'istituto di ricerca tedesco Flossbach von Storch, con i minibot l'Italia intende “rafforzare la propria posizione negoziale” con la Commissione europea e la Bce a seguito della richiesta di avvio di una procedura di infrazione per disavanzo eccessivo nei confronti del paese avanzata da Bruxelles.

Italia: le ragioni del declino

Parigi, 17 giu - (Agenzia Nova) - Negli ultimi due decenni l’Italia ha accumulato una serie di problemi strutturali che hanno portato il paese verso un continuo declino. Lo scrive il quotidiano francese “Le Monde”, spiegando che oggi l’Italia rappresenta “il malato della zona euro”. Negli ultimi dieci anni la crescita italiana è stata la più debole dell’unione monetaria, con un tasso di disoccupazione che ad aprile arrivava al 10,2 per cento (contro il 7,6 percento della zona euro) e un debito pubblico che supera il 130 per cento del Pil. Il modello italiano è cominciato ad incrinarsi tra gli anni settanta e ottanta. Il sistema “funzionava bene in un mondo chiuso, ma si rivelerà poco adatto all’apertura alla concorrenza e resisterà male a quella dei paesi emergenti”, spiega economista Francesco Saraceno, dell’Osservatorio francese delle congiunture economiche (Ofce). La situazione peggiora all’inizio degli anni duemila, quando la Cina entra nell’Organizzazione mondiale del commercio. La piccole e medie imprese italiane soffrono la concorrenza dei rivali cinesi, a differenza delle aziende tedesche che hanno reagito immediatamente delocalizzando gli stabilimenti nell’est dell’Europa. Con la crisi scoppiata nel 2008 la situazione precipita. Durante il suo mandato da presidente del Consiglio, Mario Monti mette in atto un rigore mai visto prima, che permetterà all’Italia di uscire dalla recessione solamente nel 2015.

Italia-Germania: direttrice Casa di Goethe Gazzetti, “Salvini schernisce la cultura”

Berlino, 17 giu - (Agenzia Nova) - Il vicepresidente del Consiglio, ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini “schernisce la cultura di sinistra definendola radical chic”. È quanto afferma la direttrice della Casa di Goethe a Roma, Maria Gazzetti, durante un'intervista all'emittente radiofonica tedesca “Deutschlandfunk”. Commentando la situazione politica dell'Italia, Gazzetta sostiene inoltre come “abbiamo a che fare con una maggioranza che sogna la bancarotta” e come il “rifiuto degli italiani di assumersi le responsabilità dei propri errori” stia portando il paese “sempre più lontano dall'Europa”. In particolare, per Gazzetti, Lega e Movimento 5 Stelle (M5S), al governo dal primo giugno 2018, stanno per trasformare l'Italia “in un paese sottosviluppato in Europa”.

