Le difficoltà di Salvini per creare il gruppo dei nazionalisti europei

Le difficoltà di Salvini per creare gruppo nazionalisti europei

) - Per il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sarà difficile creare un gruppo euroscettico al Parlamento europeo, considerate le diverse divergenze tra i pariti della destra nazionalista nell'Ue. È quanto afferma il quotidiano francese “Libération”, spiegando che Salvini è in contatto con altri partiti nazionalisti europei, come l'ungherese Fidesz, il Partito della libertà austriaco (Fpo) e Diritto e giustizia (PiS) in Polonia. Nell'ultimo anno, il titolare del Viminale si sta comportando più come un ministero degli Esteri visti i tanti viaggi effettuati dentro e fuori l’Unione europea. A questo si aggiungono gli attacchi contro il cancelliere tedesco Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron. Tuttavia, “nonostante il polverone sollevato, i risultati scarseggiano” per Salvini