I migranti della Sea Watch sbarcano, ma Salvini vuole bloccare l'ingresso delle Ong in Italia

Salvini vuole vietare ingresso in acque italiane a navi ong che soccorrono migranti

Londra, 1 feb 08:40 - (Agenzia Nova) - Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, intende vietare l'ingresso nelle acque territoriali dell'Italia a tutte le navi delle organizzazioni non governative che soccorrono i migranti nel Mediterraneo. Lo riferisce oggi il quotidiano britannico "The Telegraph", definendo l'iniziativa di Salvini un ulteriore passo nella sua campagna contro l'immigrazione illegale. Dopo aver chiuso i porti italiani alle navi delle ong, il leader della Lega intende vietare loro di avvicinarsi alle coste dell'Italia. Salvini, nota il "Telegraph, ha constatato che i sondaggi elettorali stanno premiando la sua intransigenza nel contrasto all'immigrazione illegale e alle ong che salvano i migranti nel Mediterraneo per portarli poi in Italia L'obiettivo del Viminale è "mettere a punto una procedura standard" per i nuovi arrivi in Italia di migranti a bordo delle navi delle ong, hq scritto in un comunicato ufficiale il ministro dell'Interno. Secondo Salvini, la sola presenza in mare delle imbarcazioni delle ong "incoraggia l'immigrazione clandestina" e quindi "costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale dell'Italia".



Continua a leggere su The Telegraph

La Sea Watch sbarca a Catania

Madrid, 1 feb 08:40 - (Agenzia Nova) - La nave della ong tedesca Sea Watch, con a bordo 47 immigrati, è sbarcata ieri, 31 gennaio, nel porto di Catania, in Sicilia, dopo dodici giorni di attesa in mare. All'arrivo sulla terra ferma, i migranti, fra cui si contano 15 minorenni di cui otto non accompagnati, si sono abbracciati e hanno ringraziato l'equipaggio dell'imbarcazione che li ha salvati. Li riferisce "La Vanguardia", ricordando che l'odissea dei 47 naufraghi si è conclusa dopo che il governo gialloverde si è assicurato la disponibilità di Lituania, Germania, Lussemburgo, Romania, Francia, Portogallo, Malta e Spagna alla ridistribuzione dei migranti. I minorenn, invece, rimarranno in Italia poiché, secondo le normative, non possono essere inviati ad altri paesi.

Continua a leggere su La Vanguardia

Salvini si propone come principale alleato di Trump in Europa

New York, 1 feb 08:40 - (Agenzia Nova) - Matteo Salvini, vicepremier italiano e leader della Lega, sta bussando alla porta del presidente Usa, Donald Trump, con l'offerta di divenire suo principale alleato politico in Europa. Lo scrive "Bloomberg", secondo cui Salvini è intenzionato a proporsi alla Casa Bianca come alternativa al vuoto lasciato dalla Brexit, e per farlo ha preso contatti con l'avvocato del presidente Usa, Rudy Giuliani. "Per gli Stati Uniti è il momento di coltivare una nuova relazione speciale, non con il Regno Unito, ma con l'Italia", afferma Guglielmo Picchi, sottosegretario del ministero degli Esteri e consigliere del leader della Lega. "Possiamo essere gli interlocutori di Trump, i suoi alleati più stretti in Europa", aggiunge Picchi. "Bloomberg" sottolinea come Salvini e l'inquilino della Casa Bianca siano accomunati da relazioni conflittuali con i leader di Francia e Germania, Emmanuel Macron e Angela Merkel. Secondo "Bloomberg", un segnale esplicito di approvazione da parte di Trump potrebbe dare al leader euroscettico italiano un appoggio nel duro scontro politico in atto con Parigi e Berlino, e rafforzarlo ulteriormente sul piano politico interno, in vista delle elezioni europee. Secondo Picchi, un'occasione di confronto tra Trump e Salvini potrebbe essere offerta dalla Conferenza sull'azione politica conservatrice in programma dal 27 febbraio al 2 marzo prossimi a National Harbor, nel Maryland. Il leader della lega è già stato inviato all'evento, cui potrebbe presenziare anche il presidente Usa. Picchi, riferisce "Bloomberg", ha discusso la questione con Giuliani durante un viaggio a New York e Washington il mese scorso.



Continua a leggere su Bloomberg Business Week

La recessione è la prova che il paese è vittima delle sue insufficienze

Parigi, 1 feb 08:40 - (Agenzia Nova) - L’entrata dell’Italia in una nuova fase di recessione testimonia ancora una volta che il paese è “prima di tutto vittima delle sue insufficienze” e di “quelle dei suoi governanti”. È quanto afferma “Les Echos” in un editoriale, dove si afferma che l’arrivo al potere della Lega e del Movimento 5 Stelle ha portato “un deterioramento continuo del clima di affari”. I due partiti come al solito hanno cercato dei capri espiatori, giustificando questa performance negativa attraverso la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti e il rallentamento dell’economia tedesca. I dirigenti delle aziende sono profondamente preoccupati per questa situazione e per le misure prese dal governo. Il quotidiano economico afferma che la Lega e il Movimento 5 Stelle non cambieranno la loro linea prima delle elezioni europee, anche se “prima o poi dovranno renderne conto”.



Continua a leggere su Les Echos

Sottosegretario Di Stefano, "non riconosciamo Guaidò come nuovo presidente"

Madrid, 1 feb 08:40 - (Agenzia Nova) - L'Italia non riconosce Juan Guaidò come presidente del Venezuela perché è contraria alle interferenze negli affari interni di un altro paese. Lo ha detto il sottosegretario agli Affari Esteri, Manilo Di Stefano, del Movimento 5 stelle. "L'Italia non riconosce Guaidò perché siamo totalmente contrari al fatto che un paese o un gruppo di paesi terzi possano determinare le politiche interne di un altro Stato. Si chiama principio di non ingerenza ed è riconosciuto dalle Nazioni Unite", ha affermato Di Stefano in un'intervista all'emittente "Tv2000", rilanciata dallo spagnolo "La Vanguardia". "Il più grande interesse che abbiamo è di evitare una guerra in Venezuela e non commettere l'errore fatto in Libia", ha insistito.

Continua a leggere su La Vanguardia