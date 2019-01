Conte prova a mediare tra Salvini, Di Maio e Macron

Conte “getta acqua sul fuoco”

Vienna, 23 gen 08:28 - (Agenzia Nova) - Nell'acceso confronto tra Italia e Francia, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, “getta acqua sul fuoco”. È quanto riferito dall'emittente radiofonica austriaca “Orf”, che in questo modo commenta la dichiarazioni rese ieri, 22 gennaio, dal capo del governo. In particolare, Conte ha dichiarato che le relazioni tra Italia e Francia sono “rimangono forti e solide nonostante tutte le controversie politiche”. Inoltre, il presidente del Consiglio ha affermato: “Continueremo a collaborare con le istituzioni francesi e con il governo di Parigi per trovare soluzioni politiche comuni”. Le dichiarazioni di Conte fanno seguito alle dure critiche rivolte negli ultimi giorni alla Francia e al suo presidente Emmanuel Macron dai vicepresidenti del Consiglio, Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Secondo Conte, le affermazioni del leader della Lega “non mettono in questione la storica amicizia” dell'Italia “con la Francia o con il popolo francese”. Da parte sua, il governo francese ha definito “ridicole provocazioni” gli ultimi attacchi di Salvini e Di Maio contro la Francia e Macron.

Leggi l'articolo dell'Orf

Italia-Francia: le ragioni dello scontro

Vienna, 23 gen 08:28 - (Agenzia Nova) - Attaccando ripetutamente la Francia e il suo presidente Emmanuel Macron, i partiti al governo in Italia, Lega e Movimento 5 Stelle (M5S), mirano a guadagnare consensi in vita delle elezioni europee che si terranno a maggio prossimo. È quanto afferma il quotidiano austriaco “Die Presse”, secondo cui il confronto tra Italia e Francia origina anche dalle diverse posizioni dei due paesi nei confronti dell'Ue. Mentre Macron è un europeista, i populisti italiani sono profondamente euroscettici. Infine, vi sono i contrasti tra Roma e Parigi sulla Libia. Secondo il vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, la Francia “non ha alcun interesse alla stabilizzazione” del paese nordafricano. Per il leader della Lega, la soluzione della crisi in atto dal 2011 sarebbe “contraria agli interessi di Total”, la compagnia energetica francese “in competizione con l'Eni” per il controllo dei giacimenti di petrolio della Libia.

Leggi l’articolo della Presse

Roma accusa Parigi di impoverire l'Africa, ministero Esteri francese convoca ambasciatore Castaldo

Londra, 23 gen 08:28 - (Agenzia Nova) - Con qualche giorno di ritardo, anche la stampa britannica si è accorta del duro scontro diplomatico in atto tra Italia e Francia. I principali quotidiani del Regno Unito riportano oggi le accuse contro la Francia e il suo presidente, Emmanuel Macron, lanciate negli scorsi giorni dal vicepresidente del Consiglio e capo politico del Movimento 5 stelle (M5S), Luigi Di Maio. Sostenuto dall'altro vicepremier, il leader della Lega Matteo Salvini, Di Maio affermato che la causa prima dei flussi migratori provenienti dall'Africa sub-sahariana e diretti in Italia attraverso il Mediterraneo sarebbero le politiche neo-coloniali attuate dalla Francia verso le sue ex colonie africane. Il governo francese ha risposto convocando al ministero degli Esteri l'ambasciatore italiano a Parigi, Teresa Castaldo, per chiedere chiarimenti su quelli che la Francia definisce "commenti ostili". Per la stampa britannica, l'ultima crisi diplomatica tra Italia e Francia segna un ulteriore deterioramento delle relazioni tra i due paesi.

Leggi l’articolo del Telegraph

Il ritorno di Berlusconi

Parigi, 23 gen 08:28 - (Agenzia Nova) - Silvio Berlusconi, “il Montecristo delle europee”. In questo modo, il settimanale francese “Le Point” comment la candidatura dell'ex presidente del Consiglio alle elezioni europee di maggio prossimo, spiegando che questa mossa è stata dettata dal “calcolo politico, ma anche per vendicare l'onore perduto” di Berlusconi. Tuttavia, non tutti i “fedelissimi” dell'ex Cavaliere sembrano essere d’accordo con questa scelta. “Berlusconi sa bene di non essere eterno e che il suo progetto politico è compromesso”, spiega la politologa Vera Capperucci. Dopo aver combattuto negli anni Novanta quello che giudicava il “pericolo rosso”, il leader di Forza Italia torna oggi sulla scena politica per lottare contro il Movimento 5 Stelle (M5S). Secondo “Le Point”, sarebbe un errore sottovalutare l’ex presidente del Consiglio, che può ancora sedurre l’elettorato, soprattutto in un momento in cui il M5S sta registrando un calo nei sondaggi.

Leggi l’articolo del Point

Salvini, migranti salvati nel Mediterraneo verranno riportati in Libia

Bolzano, 23 gen 08:28 - (Agenzia Nova) - I migranti che vengono salvati nel Mediterraneo “verranno riportati in Libia affinché non paghino più i trafficanti di esseri umani per un viaggio senza futuro, che finisce con la loro morte o un'esistenza sulle strade d'Italia”. È quanto dichiarato ieri, 22 gennaio, dal vicepresidente del Consiglio e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. In questo modo, riferisce l'agenzia di stampa austriaca “apa”, il leader della Lega ha “ribadito la propria determinazione nella sua politica restrittiva in materia di immigrazione”.

Leggi l’articolo del Suedtirol Online

De Carlo (FdI), Vienna deve consegnare terroristi Alto Adige

Vienna, 23 gen 08:28 - (Agenzia Nova) - L'Austria ,“al più presto possibile, deve consegnare all'Italia i terroristi” dell'Alto Adige, ossia indipendentisti sud-tirolesi, che attualmente si trovano sul suo territorio. È quanto dichiarato ieri, 22 gennaio, alla Camera dei deputati da Luca De Carlo, deputato di Fratelli d'Italia (Fd'I). Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa austriaca, il partito guidato da Giorgia Meloni ha presentato una richiesta in tal senso al sottosegretario agli Esteri e alla Cooperazione internazionale, Guglielmo Picchi. Per De Carlo, “l'Austria ha sempre avuto una posizione poco chiara sul terrorismo” di matrice indipendentista attivo in passato in Trentino-Alto Adige/Sueditrol.

Leggi l’articolo del Suedtirol News

Commissione europea verso dimezzamento previsioni di crescita economia italiana

Vienna, 23 gen 08:28 - (Agenzia Nova) - La Commissione europea si appresta a tagliare significativamente le previsioni di crescita dell'Italia nel 2019, dimezzandole dall'1,2 per cento originariamente ipotizzato allo 0,6 per cento. Lo riferisce l'emittente radiofonica austriaca “Orf”, aggiungendo che la Commissione europea pubblicherà i dati sulla crescita dell'Italia durante l'anno in corso nella giornata del 7 febbraio prossimo.

Leggi l’articolo dell’Orf

In vendita il guardaroba della storica direttrice di "Vogue" Franca Sozzani

Madrid, 23 gen 08:28 - (Agenzia Nova) - Il guardaroba della storica direttrice di "Vogue Italia", Franca Sozzani, sarà messo in vendita per beneficenza. Lo riferisce il quotidiano spagnolo "La Vanguardia", spiegando che i ricercati abiti firmati e gli accessori della nota giornalista, scomparsa nel dicembre del 2016, saranno disponibili, a partire dal prossimo 11 febbraio, sul portale online Yoox.com. I proventi della vendita andranno alla fondazione che porta il suo nome, Franca Sozzani Preventive Genomics presso il Brigham and Women’s Hospital di Harvard, fondo istituito da Francesco Carrozzini, figlio dell’amatissima direttrice della rivista di moda.

Leggi l’articolo della Vanguardia