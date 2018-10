Gialloverdi allo “scontro frontale” con la Commissione europea

Italia-Ue: il governo rifiuta di modificare legge di stabilità

- Rifiutando di modificare la legge di stabilità per il 2019, duramente criticata dalla Commissione europea per l'aumento del debito che comporta, ieri 22 ottobre il governo ha sfidato i guardiani dei conti dell'Eurozona. L'esecutivo ha respinto la richiesta della Commissione di ridurre il netto aumento della spesa pubblica previsto dalla legge finanziaria e ha ammesso che , ammettendo che il provvedimento infrange le regole di bilancio dell'Ue. Tuttavia, il governo ha al contempo ribadito che la propria convinzione che la legge di bilancio non minaccia la stabilità dell'Unione monetaria. Lo scrive il quotidiano britannico "Financial Times", riferendo della lettera inviata dal ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, alla Commissione europea. Nel documento, Tria sostiene che l'aumento della spesa pubblica si è reso necessario per far ripartire la crescita dell'Italia, terza economia dell'Eurozona dopo un decennio di stagnazione. Il rifiuto di accettare le modifiche richieste da Bruxelles, secondo Tria, è stato "una scelta difficile, ma necessaria alla luce del ritardo dell'Italia nel riportare il suo Pil ai livelli pre-crisi e delle disperate condizioni economiche in cui si trovano i cittadini italiani più svantaggiati". Per la prima volta, commenta il "Financial Times", un paese membro dell'Unione monetaria ignora deliberatamente le richieste di Bruxelles. La decisione pone la coalizione al governo in Italia in rotta di collisione con la Commissione europea. Nella giornata di oggi, Bruxelles non avrà quindi altra scelta che intimare a Roma di riscrivere la legge di stabilità e inviare la versione revisionata entro quindici giorni. Ed anche questo sarà un atto senza precedenti da parte delle autorità dell'Ue. Se non acconsentirà, ricorda il "Financial Times", l'Italia rischierà di l'avvio di una procedura di infrazione, con un'ammenda di milioni di euro. Nella sua lettera ala Commissione, Tria ha comunque tentato di ammorbidire il rifiuto di modificare la legge di stabilità, alludendo al fatto che il governo potrebbe ancora correggere i conti se la crescita del Pil non si materializzasse come previsto. Il governo, ha scritto il titolare dell'Economia e delle Finanze, "prenderebbe tutte le misure necessarie per far sì che gli obbiettivi enunciati vengano rispettati", qualora le sue ambiziose previsioni economiche non si realizzassero. Roma è infatti convinta che la legge di bilancio darà una forte spinta alla crescita dell'economia dell'Italia ed è fiduciosa che "il recente aumento dei rendimenti dei titoli di Stato italiani sarà riassorbito quando gli investitori apprenderanno tutti i dettagli delle misure" incluse nella legge di bilancio. Nella giornata di ieri, la Commissione ha declinato le richieste di commenti, confermando soltanto di aver ricevuto la lettera di Tria. Gli investitori, che ormai da mesi seguono con il fiato sospeso il braccio di ferro tra Roma e Bruxelles, dopo che è stato reso noto il testo della lettera di Tria hanno reagito riportando il costo del rifinanziamento del debito dell'Italia ai massimi da quattro anni. Il 19 ottobre scorso, ricorda il "Financial Times", alla chiusura settimanale dei mercati l'agenzia di rating statunitense Moody’s aveva declassato le obbligazioni dell'Italia portandole ad un solo passo dal livello "spazzatura", lo status dei titoli puramente speculativi. Al contempo, Moody's aveva riportato da "negativa" a "stabile" la sua previsione sul debito italiano. Per il 26 ottobre prossimo è attesa la valutazione dell'Italia da parte dell'agenzia di rating Standard&Poor's. Secondo le previsioni, il giudizio riguardo le prospettive dell'Italia dovrebbe retrocedere da "stabili" a "negative". Nell'Ue, la politica italiana di bilancio italiana è stata duramente criticata dall'Austria, paese che ricopre la presidenza di turno del Consiglio europeo. Nella giornata di ieri, il cancelliere austriaco Sebastian Kurz ha detto che la Commissione dovrebbe bocciare formalmente la legge di stabilità, se il governo di Roma non farà una decisa marcia indietro. "L'Austria", ha scandito Kurz, "non ha alcuna intenzione di sostenere i debiti di altri paesi che oltretutto stanno attivamente contribuendo all'incertezza dei mercati". L''Ue, ha aggiunto il capo del governo austriaco, "deve mostrare di aver appreso la lezione della crisi della Grecia". Ancora più duro è stato il ministro delle Finanze austriaco, Hartwig Loeger, il quale ha detto che se Bruxelles non reagirà con decisione, la politica di debito attuata dall'Italia "prenderà in ostaggio l'intera Unione europea".