Il monastero italiano dove crescerà la nuova destra europea

L'ascesa della destra in Italia ed Austria regala a Putin qualche amico in Occidente

- Il presidente russo Vladimir Putin si ritrova all'improvviso qualche utile amico in Occidente: lo rileva il quotidiano laburista britannico "The Guardian", commentando le ultime prese di posizione a favore della Russia da parte di Italia ed Austria, dove sono arrivate al potere coalizioni governative comprendenti partiti populisti e di destra che hanno persino sottoscritto accordi di cooperazione con il partito di Putin, Russia unita. Una manna per il presidente russo, desideroso com'è di migliorare i rapporti con l'Europa giunti al punto più basso dopo il "caso Sergei Skripal", l'ex spia sovietica da un ventennio rifugiato in Gran Bretagna che nella città inglese di Salisbury è sfuggito insieme alla figlia Yulia al tentativo di assassinarlo con il veleno, un agente nervino: come reazione, il governo britannico e gli alleati della Nato e dell'Unione Europea hanno espulso oltre un centinaio di diplomatici ed agenti segreti russi. All'inizio di questa settimana, ricorda il "Guardian", Putin si è recato a Vienna per la prima visita di Stato all'estero del suo quarto mandato presidenziale, accolto dal presidente austriaco Alexander Van der Bellen che ha definito la Russia come un paese "parte dell'Europa", e dal cancelliere Sebastian Kurz: a capo della coalizione di governo formata dal suo Partito popolare austriaco (Ovp) e dall'estrema destra del Partito della libertà (Fpo), Kurz in conferenza stampa ha detto di sperare che le sanzioni adottate dall'Occidente nel 2014 in risposta all'annessione russa della Crimea possano essere "allentate passo dopo passo". Martedì scorso 5 giugno poi il nuovo presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte, ha utilizzato il discorso al Parlamento in apertura del dibattito sulla fiducia al suo governo per promettere di "promuovere nuovi rapporti con la Russia": una Russia, ha dichiarato Conte, che "negli ultimi anni ha consolidato il suo ruolo" sullo scacchiere mondiale. Del resto, sottolinea il giornale laborista britannico, nel "contratto di governo" sottoscritto tra il partito anti-sistema Movimento 5 stelle (M5s) e la Lega di estrema destra, è scritto chiaramente che la coalizione populista arrivata al potere a Roma non vede la Russia come una "minaccia militare" o addirittura un "nemico", quanto piuttosto un "potenziale partner": Conte ha promesso perciò che il suo esecutivo cercherà di "promuovere una revisione delle sanzioni"; da parte sua il leader della Lega, Matteo Salvini, a più volte espresso ammirazione per Putin ed ora che è diventato vice-premier e ministro dell'Interno ha dichiarato di voler "lavorare per la pace, non per la guerra". Nell'articolo il "Guardian" ripercorre questa marcia di riavvicinamento alla Russia di Italia ed Austria e ne le abbozza motivazioni: ora come ora è ancora troppo presto per dire se questi isolati slanci di buona volontà verso Mosca avranno conseguenze concrete sul mantenimento delle sanzioni o sulle relazioni complessive dell'Unione Europea; ma le dichiarazioni di rinnovata lealtà a Bruxelles fatte da Roma e Vienna sono sembrate estorte a denti stretti e certamente Putin non ne è rimasto oltremodo scontento.