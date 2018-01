Ocean’s Eleven a Venezia: il furto di Palazzo Ducale

L'audace rapina nel Palazzo Ducale di Venezia

Madrid, 4 gen - (Agenzia Nova) - “Una rapina fatta da professionisti esperti”. Lo ha dichiarato Vito Gagliardi, capo della polizia di Venezia, in relazione alla rapina avvenuta ieri nel Palazzo Ducale di Venezia durante le ore di visita della mostra dedicata ai Tesori dei Mongoli e dei Maharaja. Lo riferisce il quotidiano spagnolo “El Mundo” che aggiunge quanto riportato dalle autorità italiane, secondo le quali i ladri hanno rubato gioielli d’oro e platino con diamanti che facevano parte della collezione di Al Thani.

Rubati i gioielli dei maharajah indiani da una mostra a Venezia

Londra, 4 gen - (Agenzia Nova) - Come nel film "Ocean’s Eleven", o in un'avventura di Tintin, ieri mercoledì 3 gennaio i ladri hanno rubato dei magnifici gioielli da una collezione di tesori dei maharajah indiani in mostra a Palazzo Doge a Venezia: braccialetti, collane e orecchini sono stati presi da una teca nell'ultimo giorno dell'esposizione iniziata nel settembre scorso. I responsabili sarebbero due uomini, che sono stati colti dalle telecamere a circuito chiuso ma sono ugualmente riusciti a scappare. La polizia ha riferito ai media italiani che il valore doganale dichiarato dei gioielli rubati è di 30 mila euro, ma che il valore commerciale potrebbe arrivare a milioni di euro.

Il cambiamento, caratteristica principale della politica italiana

Madrid, 4 gen - (Agenzia Nova) - L’Italia pone fine a un’altra legislatura e stabilisce un nuovo record: il 36 per cento dei deputati e dei senatori non finisce la legislatura nello stesso gruppo parlamentare in cui l'aveva iniziata. Lo riferisce il quotidiano spagnolo “El Pais”, che mette in risalto l'instabilità delle formazioni politiche italiane, sottolineandone le problematiche ma anche le opportunità in questo momento di transizione per la Spagna.

L'esportazione di vino italiano ha raggiunto un massimo storico in Russia

Mosca, 4 gen - (Agenzia Nova) - L'esportazione di vini di produzione italiana è cresciuta del 7 per cento l'anno scorso rispetto al 2016 e ha raggiunto il record di sei miliardi di euro. Lo ha riferito l'associazione dei produttori agricoli italiani Coldiretti. Il record è stato fissato grazie all'aumento delle vendite di vini italiani in Russia. Nel 2017, i russi hanno acquistato il 47 per cento in più di bottiglie. In Cina, l'aumento è stato del 25 per cento. Il rapporto di Coldiretti afferma che il vino italiano in Russia è l'unico prodotto agroalimentare non interessato dall'embargo. Inoltre, l'associazione rileva che il raccolto del 2017 è stato uno dei più ridotti nel periodo post-bellico. In Italia, la produzione di vino è diminuita del 26 per cento.

Snam converte la sua flotta di autovetture al metano

New York, 4 gen - (Agenzia Nova) - Il gestore italiano della rete del gas Snam ha lanciato una gara d'appalto da 33 milioni di euro per convertire la sua flotta di autoveicoli alla propulsione a metano. Controllato dalla Cassa depositi e prestiti, Snam ha annunciato di aver fissato la scadenza della gara al 16 febbraio; l'appalto riguarda la fornitura di 1.500 veicoli in tre anni. L'Italia è il primo mercato europeo per le auto a metano, con circa un milione di veicoli in circolazione.

