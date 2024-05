A Milano la squadra Ghostbusters che recupera i salotti abbandonati (poltrone incluse)

Sono stati chiamati da uno che minacciava di buttar tutto in mezzo ai binari del tram. Purtroppo mentre arrivavano hanno avuto un incidente

“Pronto? Ritiro rifiuti ingombranti comune di Milano?”. “Sì! Ci dica? Siamo qui apposta”. “Venite a ritirare in via Kenia 21 un salotto”. Loro: “Completo?”. “Sì! Due poltrone, una credenza sfondata più mobile letto con materasso matrimoniale più tavolo di compensato che ha ceduto adesso, nove sedie imbottite, comodini, un lavandino ancora bello”. Loro: “Benissimo, usciamo con il furgone grande eventi, siamo lì a minuti”. “Fate presto, altrimenti sbatto tutto in mezzo alla strada”. Loro: “Ci sono le rotaie del tram?”. “Sì! Così blocco i tram”. Loro: “No! Tenga tutte le messerie sul marciapiede, arriviamo subito...”. Escono dal deposito a sirene spiegate, per Milano fanno spaventare tutti. Sulla fiancata del furgone “Urgenze rifiuti 02/tel”. Nel fare via rotonda si ribaltano. Chiamano in sede: “Qui squadra Ghostbusters, noi tutto bene, furgone da rottamare, fate uscire i colleghi per sgomberarlo”. Centrale: “Ricevuto!”.