L'uomo che ha fatto finta di star male all'obitorio

E' stato lui stesso ad ammetterlo, lamentandosi dell'arrivo dei soccorsi perché gli sembravano esagerati. E' stato arrestato per procurato allarme

Ieri un uomo di una certa età (49) si è sentito male nei pressi dell'obitorio. Volevamo intervenire, ma non ha voluto. Dopo è stato arrestato per procurato allarme. Aveva fatto apposta a star male. Come facciamo a saperlo? E' stato lui stesso: “Ma non esageriamo con i soccorsi, anche perché non ho niente”. “Ha fatto apposta a star male?”. Lui: “Sì!”.