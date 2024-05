E' spirata la mamma fachira del custode obitoriale

L'hanno piegata in due e sistemata in un contenitore di dubbia provenienza nella saletta dell'impresa funebre. Ma il Comune si è lamentato

Ieri l'obitorio era chiuso per lutto, giustamente. E' spirata la mamma del custode. Abitava in Via zampa dorata 1 a Milano. Portata in una saletta dell'impresa funebre per essere esposta. Essendo l'unica donna fachiro in giro, si è sistemata piegata in due dentro un contenitore di dubbia provenienza. Inutile dire che le visite sono state poche. Tanto che il comune si è lamentato. Non si sa per cosa. Cosa ti lamenti? Perché viene poca gente a far visita al feretro? E allora? A te Comune cosa cambia? O volevi farti vedere che sei comunista?