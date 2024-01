Le "virgole" del preside, a scuola

Un esempio di discussione probabilmente avvenuta tra un preside e uno studente sulla faccenda delle porte dei bagni scolastici

Parliamoci chiaro: chi alle scuole non ha fatto delle virgole sulle porte dei cessi? Se ti scoprivano finivi in presidenza. “Dunque lei è stato trovato a svirgolare la porta del cesso del quarto piano”. Io: “Nego! C'era già la virgola!”. Preside: “E chi ha svirgolato sulla porta interna del cesso che uso solo io?”. “Deve essere stato lei per forza, signor dirigente scolastico”. Lui: “Hai ragione, forse non mi rendo conto ma svirgolo in stato di trance. Cosa mi consigli di fare?”. Io: “C'è lo psicologo del comune”. Lui: “Telefono subito”. Poi mi fa: “Appuntamento per domani”. Il giorno dopo vedo il preside nel plesso scolastico. “Prof. come è andato il colloquio con lo psicologo?”. Lui: “Un disastro, ha trovato una virgola sulla porta del suo cesso. Dice che prima non c'era. E' convinto sia stato io”. Rispondo: “Non penso sia lei, diversi soggetti svirgolano nei luoghi dove sono ospitati”.