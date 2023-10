Al centro funebre abusivo

È morto l'amico del custode dell'hobitorium. Tutto si è svolto nella legalità. Poi...

Ieri “l’hobitorium” era chiuso. E’ mancato l’amico del custode, quello con cui lui andava a pesca nel laghetto dietro “l’hobitorium”. E’ stato esposto e poi traslato presso un altro centro funebre (abusivo). Centro funebre abusivo messo in piedi con soldi che non si è mai saputo da dove venivano. A parte questo, tutto si è svolto nella legalità. Il feretro purtroppo a metà cerimonia è esploso. La bara si è deformata diventando a forma di botte. Ma ha tenuto e la gente ha applaudito.

P.S. Dispiace sia deceduto, era un famoso abbandonatore di cani. Adesso tocca fare a noi. Lo chiamavi prima di andare in vacanza e si ritirava il cane, per poi al ritorno dire “scusate, l’ho perso”. Noi: “Può capitare”. Ma lo sapeva il mondo intero che li abbandonava in cambio di 5 euro.