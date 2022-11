Hulk o la Cosa, chi è più forte? Una tesi di laurea ha la risposta

Photo by Limor Zellermayer on Unsplash

In edicola ho visto la copertina più bella di sempre, non solo per i fumetti: c’era Hulk che litigava con la Cosa. In mezzo a dividerli Capitan America vestito da Massimo d’Azeglio (panciotto e ghette). Ci ha ricordato la domanda delle domande: è più forte Hulk o Ben Grimm? L’editore non ha mai voluto rispondere nonostante noi lettori per anni gli si è scritto per sapere.

Oggi, grazie a una tesi di laurea di Borloni Antonio lo sappiamo (discussa ieri a Urbino): Hulk è più forte. Hulk è alto 496 centimetri e pesa una tonnellata. La Cosa è più piccolo, anche se di pietra. Altezza 299 centimetri, pesa 695 chilogrammi. Solo la testa 400 chili (dispiace dirlo).

Cambia tutto se a saltare addosso a Hulk sono tutti e quattro i Fantastici. A quel punto Hulk prende un sacco di botte e scappa sulle colline della Mosella. Teniamo conto che anche il mitico Thor su dieci combattimenti con Hulk ne vince due. Infatti dopo la Bestia, il più forte dei supereroi è Thor.

Tanti mi chiedono: è più forte Lou Ferrigno o Arnold? Rispondo senza esitare: Lou Ferrigno. Anche perché se così non fosse, Hulk lo avrebbe interpretato Arnold e non lui.

Altro quesito molto richiesto: chi è il supereroe più debole? Non c'è dubbio, Mister Fantastic detto uomo elastico. Da solo può essere battuto anche da un pugile amatoriale. Cambia tutto quando è in formazione con i Fantastici 4. Insieme nessuno li batte, nemmeno l'uomo cisterna che comunque batte l'uomo basamento Enel.