La pazza regola subito rimossa al concorso di culturismo Mister El Paso

Sono il massimo collezionista di riviste di body building anni 80 (Vigor, Sport e Salute, Sportman, Cultura Fisica). Ognuna faceva capo a una federazione diversa (Wabba, Ifbb, Nabba ecc.). La International Federation of Body Building è la più prestigiosa, organizza Mister Olimpia. Mister Universo è la massima competizione della Nabba invece. Lou Ferrigno (Hulk, prima serie), Lee Haney, Franco Columbu, Rich Gaspari e decine di altri atleti. Una roba mai vista al primo Mister Olimpia del 1976 (circa). Inutile dire che il più iconico rimane Arnold. Poi in una di questa riviste, non ricordo quale, ne ho letta una nuova. A Mister El Paso 1975 per la prima volta in una gara di body building veniva valutata anche la fiaba sotto il costume (detta la vergogna da tenere nascosta). Questa regola venne subito abolita. Nella famosa gara di El Paso, alcuni atleti si rifiutarono di esibire la fiaba alla giuria. Anche perché, non avendoci fatto la lampada abbronzante, risultava bianca, mentre il resto no. Per l’entusiasmo alcuni esaltati si staccarono dalla federazione per fare le gare di body building nudi.