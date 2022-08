Che colpe ha Lorenzo Cherubini?

Se, per arrivare al suo concerto, i fan salgono sui mezzi più inquinanti del mondo, che responsabilità può avere Jovanotti?

In merito alla polemica sul Jova beach party, Jovanotti non ha nessuna responsabilità se cinque amici di Vercelli partono per il suo concerto al lido di Ravenna, e il il loro Fiat ducato del 1976 alla prova dei fumi al casello di Forlì risulta il mezzo più inquinante della storia.

P. S. Inutile l’obiezione che per andare a Ravenna da Vercelli non si passi per Forlì.