Intanto che aspetti che ti passi, puoi: dipingere il vasellame; comporre una poesia (non sui disturbi dell’ambito); lavare il copridivano; tagliare le basette allo zio di una tua vicina (che ami); tirar su il tombino in cortile e pulire il fogliame. Insomma si può fare tutto

Alcuni batteri causa del mal di palle si sono estinti durante il Secondo conflitto mondiale. Formati durante la Belle Époque, indeboliti negli anni, per poi scomparire nell’aprile del 1946. quando scattò l’ora legale in Belgio i fatti non erano ancora avvenuti. Alcuni sostengono di sì. Infatti il batterio girava ancora. Oggi non è completamente estinto, lo troviamo nei primati con scarse attenzioni igieniche alla sacca.

Anche perché è inutile aspettare, il mal di palle non ti passerà mai.