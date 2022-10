Metodi per lasciare e farsi lasciare

Photo by freestocks on Unsplash

Come fare ingelosire la fidanzata e di riflesso poi ti ama di più. Prendete un rasoio monouso, sfregate piano sulla parte del collo dove non c’è barba. Si forma un arrossamento, che sembra un succhiotto. Lei lo vede subito. “Cos’hai sul collo?”. “Non so”. “Quello è un bacio di donna talmente intenso da lasciare il segno!”. “Non penso”. Lei: “Ti lascio!”. State calmi, è più innamorata di prima. L’altra non esiste ma lei è convinta che sia la vostra impiegata, o la psicologa del comune. Anche, per far colpo su una ragazza, l’uomo al primo appuntamento deve dirle: “Paola! Non ho una mia personalità ben definita”. Lei: “Sei molto sincero”. Lui: “Sì! Infatti faccio tutto quello che vedo su TikTok”. Lei dovrebbe alzarsi e andare via. Se rimane, lasciala tu.

Così puoi fare come ho fatto io ieri: il bagno nella Vistola. E’ stato il miglior bagno di fiume, da quando ho questo vizio. Ecco l’elenco: Rodano, 1989; Elba, 1998; Mosella, 2009; lago Dromedarius, eseguito sempre ieri. Molto bello e romantico, anche se c’era un altro grande obeso che disturbava.