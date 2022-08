Lo sciopero della sete delle mucche e le sue conseguenze

I bovini bevono molto poco e la produzione esigua porta le stalle a convertirsi in magazzini esplosivi. Ma non sembra esserci preoccupazione

Alcune mucche, invece di cento o più litri di acqua al giorno, ne bevono solo un mestolo e mezzo. Certo, si parla di acqua proveniente dalle terme di Saturnia, ma sempre poca rimane, per il fabbisogno giornaliero di un bovino in produzione.

Ecco il motivo della chiusura di molte stalle che vengono convertite in magazzini per fuochi d’artificio di vario genere, che però non sono regolamentati. Tali siti potrebbero diventare gli stabilimenti produttivi più pericolosi della storia della civiltà.

Vista la preoccupazione, si è portata la questione in provincia e la risposta della provincia è stata: “Le esagerazioni non aiutano. Se si seguono le regole molto severe per la gestione, non c’è da preoccuparsi”.

Nello stesso momento si sente un botto: è esplosa una delle ex stalle riconvertite a 35 chilometri da qui.

Roba da matti.