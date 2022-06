Photo by Bekky Bekks on Unsplash

Ieri è stata la giornata più bella della mia vita. A Brescia ovest ci siamo fermati all’autogrill, e fu subito cuore sul muro con lo spray

Ieri è stata la giornata più bella della mia vita. Mi sono baciato tutto il giorno con Elisabetta di Forlì. Anzi, spiego bene: sono andato a prenderla alle quattro di mattina davanti a casa sua. Via Goffredo di Buglione. Appena è salita in macchina, ci siamo baciati fino alle cinque e mezza. Poi partenza per il lago di Garda. Durante il viaggio ogni tanto ci baciavamo, ma baci brevissimi. Solo a Brescia ovest ci siamo fermati all’autogrill, e cuore sul muro con lo spray. Finito il quale nel parcheggio ci siamo baciati e detti “Ti amo” per un’oretta. Arrivati a Sirmione, subito dopo il primo cartello di località, ci siamo intensamente baciati con frasi come “sei l’amore più importante di sempre” e balle varie. Sistemati in albergo, non ci siamo baciati, dispiace dirlo. Siamo scesi sul lungolago. Qui sì ci siamo baciati, come matti!

A pranzo abbiamo scelto un ristorante con terrazza. Qui era inutile baciarsi. Troppo bello il panorama. Insomma, è sempre il luogo più bello del mondo. Tornati in albergo, siamo andati a letto. Solo un bacetto di buon riposo. Svegliati nel tardo pomeriggio, aperitivo nella piazzetta dell’incantevole borgo. Altra camminata sulla riva opposta del lago (Sirmione è una penisola). Baci e ancora baci, tenendoci stretti, tanto che qualche straniero diceva: “Che due innamorati. Non ho mai visto un amore così intenso e completo”.