Disturbatori per volontariato

Photo by Nagara Oyodo on Unsplash

Ci hanno arrestati per il casino fatto a una cerimonia. La sentenza a nostro favore: “Se i fatti non sono a fine di lucro, non si procede; questa furia è dovuta a disagio normalissimo nella fase evolutiva”.

Un noto albergatore ci fa: “Se andate a questo indirizzo e durante la cerimonia in corso disturbate le premiazioni, vi darò una bella mancia”. Io: “Ci andiamo ma niente mance; lo facciamo come volontariato”. Arrestati. La sentenza a nostro favore: “Se i fatti non sono a fine di lucro, non si procede; questa furia è dovuta a disagio normalissimo nella fase evolutiva”. Tornati a Spotorno, ci siamo imbattuti nell’inaugurazione della prima enoteca ligure. Vini sia pregiati che normali. Entrati, si è demolito scaffali e muri di traverso. Il titolare: “Dispiace dirlo ma non me la sento più di iniziare tutto da capo”. Io: “Non si scoraggi alla prima difficoltà”. Lui: “Sì! Hai ragione”. L’ha rifatta nuova. Il giorno dopo gli hanno buttato giù anche i muri portanti.