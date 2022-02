Sono stato al padiglione di Las Vegas all'Expo

Photo by Scott Webb on Unsplash

Tanti non lo sanno, ma quest'anno all’Expo possono avere uno spazio anche mini padiglioni di città importanti. Quello della capitale del gioco d'azzardo ha una gondola fatta di una lega speciale targata Nasa

Sono stato all’Expo a Dubai. Dispiace mancare di rispetto al padiglione Italia, ma il più bello è quello russo. Oggi siamo lì con la mia ditta per traslocare una gondola, dal nostro padiglione a quello di Las Vegas. Tanti non lo sanno ma all’Expo quest’anno possono avere uno spazio anche mini padiglioni di città importanti. E regioni. Per esempio la Dalmazia ne ha uno bellissimo. La gondola viene gentilmente prestata dall’Italia al Casinò Bigfoot di Las Vegas. Quella che gira nel laghetto che riproduce la nostra laguna è di una lega gentilmente offerta dalla Nasa. Non si era mai vista una gondola fatta con tale materiale. Giusto sostituirla con una originale. Il comune di Las Vegas in cambio fornisce al comune di Sorrento le ultra moderne slot machine di ultima generazione. A Sorrento apre il nuovo e bellissimo casinò, primo nel sud Italia. Era ora.