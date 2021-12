Faccio volontariato: controllo abusivamente i contatori della luce

Photo by Anthony Indraus on Unsplash

Tanti inquilini mi prendono per un ladro. Giustamente. Non sono dipendente dell'azienda energetica

Come ragazzo, mi sono sempre dedicato al volontariato. Negli ultimi tempi vado nelle cantine dei palazzi di Milano per vedere se i contatori (della luce) sono a norma. Qualcuno mi prende per un ladro. In effetti il dubbio è legittimo. Chi sono io, per andare a controllare tali dispositivi? Non sono dipendente dell'azienda che eroga energia elettrica. Però domani vado lo stesso. Tanto che ci sono, ciulo una bicicletta… Di solito quelle del bike sharing in precedenza ciulate dal padrone della cantina.