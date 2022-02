La gara di pegni d'amore per Daniela Ferolla finisce qui

Un tombino nanotecnologico dal peso esagerato è uscito da una fonderia lombarda: chi riuscirà a sollevarlo si guadagnerà l'attenzione della giornalista più ambita. All'inizio era un fatto tra Nicola Savino e Maurizio Milani, ma ora la competizione è aperta

Solo il tempo ci dirà se il cuore di Daniela avrà un pensiero per noi uomini anziani. Ma neanche tanto… 46 anni Nicola Savino, 46 anni io. Il pegno più romantico dal periodo neolitico a oggi è uscito ieri da una fonderia lombarda: un tombino di ghisa mischiata con nanotecnologie. Per spostarlo si è dovuto usare un muletto diesel con pale lunghe rinforzate e venti uomini a fare da contrappeso, per non far impennare al contrario il muletto. Chi si intende di logistica sa che viene usato raramente, il muletto diesel è troppo potente. Eppure durante il breve spostamento nel capannone il tombino ha piegato le pale. Mai successo prima per nessun manufatto prodotto. Il tombino rimane fisso lì. Arriveranno da ogni parte del mondo per riuscire a sollevarlo, parliamo di forzuti che trainano vagoni ferroviari con una fune tra i denti.

Nessuno sa esattamente il peso del tombino, qualcuno dice 150 tonnellate. Anche a me piace esagerare, però così è troppo. Diciamo che è mille chili, come il martello di Thor. Chi riuscirà a sollevarlo (almeno 20 cm da terra) potrà dare questo curioso pegno d'amore (detto il tombino fatato) a Daniela Ferolla. Subito finirà al Moma di New York esposto come vergogna siderurgica italiana. Sarà collocato nel giardino di Zuckerberg dopo che il mecenate avrà sborsato la cifra record per un'opera d'ingegno. Non so scriverla in lettere o numeri, anzi sì: 1.926.000.000.000 di scellini malgasci. Uno equivale a 0,05 euro, se trovi qualcuno che te lo cambia. Per adesso non ho mai trovato nessuno, però magari… Potrebbe fare una pazzia d'amore per Daniela.

Tenete conto che le riserve auree della Banca centrale che garantisce lo scellino malgascio sono due grammi. Il resto è carta stampata dal poligrafico. Meno male che per legge ci dovrebbe essere il corrispettivo in oro sul valore delle banconote in circolo. Daniela, amore! Telefona tu al governatore della Central Reserve presso la Banca mondiale a Milano. Sono sicuro che firma per garantire il buon esito della transazione tombino fatato. Acquistato da Mark. For you, my love.