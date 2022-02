Cara Monica, scrivimi su Twitter

Photo by Markus Spiske on Unsplash

Questa rubrica è sempre stata per lei, ma non ha mai ricambiato. O forse sì? Comunque ora scatta il piano per farla ingelosire

Gentile Monica, questa rubrica è sempre stata per te. Sei la donna che ho più desiderato baciare dalle medie inferiori. Dispiace non essere ricambiato. A questo punto per farti un dispetto mi innamoro di una conosciuta ieri al night. Mi farò vedere in giro nel paese con lei. Qualcuno ti informerà. A quel punto tocca a te muoverti. Potresti scrivermi su Instagram. Ma nemmeno. Scrivimi su Twitter. Essendo io azionista di questo social, è giusto che inviti la gente a usarlo.

P. S. Al limite metti nella mia cassetta della posta (dove abito) un bigliettino con tanti cuoricini. Anzi, lascia perdere. Siamo a posto così.