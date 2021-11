Guardare Linea Verde? Solo se c'è Chiara Giallonardo

Senza mancare di rispetto, è la più bella conduttrice televisiva d’Italia. Ecco la lettera di dichiarazione dell'Innamorato fisso, che chiede un appuntamento. In zona sua, però

Gentile Chiara Giallonardo, da quando lei non è più a linea verde (Rai 1) la guardo ancora, ma meno. Molto meno. Parliamoci chiaro: vedevo il programma perché c’era lei, Chiara. Senza mancare di rispetto, lei è la più bella conduttrice televisiva d’Italia. Ieri ho aperto un’app per fidanzati. Alla sera l’ho chiusa per mancanza di iscritti.

Chiara, vi penso sempre, oggi no perché dovevo mettere ordine in una casa abbandonata che ho occupato. Era piena di refurtiva (penso). Comunque gli inquirenti sanno che non sono stato io. Penso una banda di uomini divorziati che, dovendo dare il 95 per cento del reddito (per sentenza) alla consorte, si sono dati al furto. Questo non è giusto. Anche perché non capisco il motivo di aver lasciato la refurtiva dove vi dicevo prima. Molto bella peraltro.

Chiara, potremmo vederci oggi in località Venezia? Sarei più comodo abitando lì (circa a un chilometro in linea d’aria). Le mando un saluto sincero. Sono laureato in una disciplina scientifica presso l’Ateneo di qui. Se non ci credete andate a vedere il sito. Mio figlio si è laureato ieri ma vive con la nonna a Reggio Calabria.