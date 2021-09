Colpo di fulmine fisso (ma neanche)

Photo by N Kamalov on Unsplash

In due nella Opel Ascona, destinazione gita al lago. Peccato per quel battibecco sulle cinghie di distribuzione...

Ieri dopo anni di corteggiamento sono uscito con una maestra elementare (di anni 56). Appena sono andato a prenderla lei è salita sulla mia Opel Ascona, destinazione gita al lago. Subito faccio: “Amore! (Alé) voglio dirti una cosa”.

“Mi chiami già amore?”.

“Sì! Perché, non si può?”.

“Va bene, cosa dovevi dirmi?”.

“Allora! Quest’auto ha su 400 mila km, ogni 70 mila km andrebbe cambiata la cinghia di distribuzione…”.

“E allora?”.

“Non l’ho mai cambiata, per cui ogni km è buono perché si spacca e rimaniamo a piedi”.

“Ma ti conviene cambiarla, se la rompi solo di carro attrezzi spendi duecento euro… Poi pieghi le valvole e devi rifare il motore”.

“No! Le valvole non si piegano”.

“Sì! Se rompi la cinghia i pistoni scendono e le valvole rimanendo aperte vengono distrutte”.

“Ti sbagli”.

“No, ti sbagli tu…”.

“Sì! Mi sbaglio io”.

“No! scusa, sono stata troppo aggressiva…”.

Sì, no, si rompono, non si rompono, lei fa: “Gentilmente, accompagnami a casa”.

“Motivo?”.

“Caratteri diversi”.

“Ma neanche tanto”.

“Ciao!”.

“Passo domani sera…”.

“No!”. Che era quello che volevo, così sono andato a casa contento. Mi sono visto Arsenal-Crystal Palace in televisione. Che bella. Hanno giocato bene tutte e due. Io tenevo Crystal Palace (nel primo tempo…).