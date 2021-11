Non solo vaccini, Report ti fa cestinare anche la Coca Cola

Fa male! Fa diventare obeso! Alla fine apri il frigo e svuoti le lattine nel lavandino. E le fave di cacao? Pure! Apri la credenza e sbatti nella pattumiera i tobleroni. Ma allora che ci facciamo più con i soldi?

L’altra sera “Report” mi ha fatto prendere un altro spavento. Servizio sulla Coca Cola: fa male! Fa diventare obeso! Alla fine ho aperto il frigo: due lattine di Coca, le ho vuotate nel lavandino. Poi c’è il servizio sulle fave di cacao. Sono certificate da enti che garantiscono il non sfruttamento del lavoro minorile. Invece è falso. Anche lì, apro la “credenzona” e sbatto in pattumiera cinque tobleroni. Il problema è: va bene tutto, ma cosa ne facciamo dei soldi? Se tutto quello che compriamo dite che non è etico e non rispetta i diritti. Scusi? Le telecamere che usa Report hanno dentro le terre rare? E perché le usate? Se sappiamo tutti che l’estrazione di queste terre viene fatta facendo lavorare come schiavi bambini e anziani di 83-84 anni appena compiuti?