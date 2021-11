La passione di Visco per i puzzle

Il governatore della Banca d’Italia è un vero esperto, 400 mila tessere in tempo record. Per esporle a casa di Draghi, si sposta un Tintoretto. Dispiace, entrambi non ci stanno. Il racconto social (solo TikTok però!) del Follower fisso

Ignazio Visco, governatore della Banca d’Italia, futuro inquilino del Quirinale (per mandati due). Prima foto TikTok: Venezia, vertice dei ministri economici e dei banchieri centrali G20. Visco presiede il summit. E’ in tale occasione che il ministro Usa recapita a Visco la seguente missiva di Biden: “Gentile governatore, vorrei che guidasse la Federal Reserve, ne sarei onorato. Questo incarico non le impedisce di svolgere le sue attuali funzioni presso la Banca centrale italiana. Un cordiale saluto. P.S. Se non accetti metto le sanzioni all’Ue, dispiace dirlo”. Numerose sono le foto di Visco a Venezia, lo vediamo in gondola con il suo omologo cipriota, al pranzo di gala al Danieli a fianco del ministro dell’economia del Senegal, ecc. Sono circa 1.500 foto che Visco ha “postato” sull’evento, giustamente definito il più importante del XXI secolo. Sempre a Venezia viene deciso l’uso delle criptovalute, come inizio solo per pagare i dipendenti pubblici dei 20 paesi rappresentati. I sindacati francesi e arabi si dicono contrari. La decisione viene ritirata.