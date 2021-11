Il tabù che Crozza infrange quando imita Saviano

Lo sanno tutti: un artista di una “scuderia” non scherza con gli altri artisti della stessa scuderia. Infatti Crozza e Saviano hanno lo stesso agente teatrale. Almeno così dice l'Innamorato fisso

Grande Maurizio Crozza che imita Saviano. Non ho mai riso così tanto. Crozza infrange una regola non scritta (anche). Di solito un artista di una “scuderia” non scherza con gli altri artisti della stessa scuderia. Infatti Crozza e Saviano hanno lo stesso agente teatrale. Io invece vorrei scherzare con il direttore Cerasa, ma non mi sembra il caso. Anzi, scrivo bene dei miei colleghi. Invece a me piace che qualcuno mi prenda in giro, specialmente gli amici. Con gli estranei non c’è soddisfazione. Di solito mi offendo, per cui, giustamente, Saviano dovrebbe offendersi con Crozza. Ma prendiamo come esempio il calcio: un procuratore può avere (anzi ha) un giocatore nella Dinamo Sparta e uno nella Roma, uno nel Messina e l’altro nel Cagliari. Quando c’è lo scontro diretto cosa fa? Non penso si offenda (offende). Quando qualche lettore ha tempo, può spiegarmi i congiuntivi e i verbi irregolari? Anni fa li sapevo, da quando scrivo queste vergogne no.