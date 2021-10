La noia quando non ci sono partite in tv

Scopriamo a quale attività poco lecita si dedica Maurizio Milani se non c'è il calcio a intrattenere le sue serate

Come ragazzo ho sempre avuto il vizio di rubare nella piazzetta ecologica del mio paese. Vado di notte, scavalco giustamente il cancello. Di solito non trovo niente, per cui ritorno sulla strada. Il problema è che le telecamere sono in funzione. Il giorno dopo i vigili mi chiedono conto dello scavalcamento. Io: “Sì, lo ammetto! Ma non ho rubato niente”. Loro: “Come mai?”. Io: “Non sapevo cosa fare! Non c’erano partire in televisione”. Loro: “Ottima risposta! Il caso è chiuso”.