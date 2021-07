Anche il Vaticano vuole entrare nella Fifa

Con il presidente cattolico Biden, una lettera vecchia di cent'anni torna attuale: la Santa Sede vuole la sua Nazionale. I giocatori però vanno presi dall'ex Patrimonio di San Pietro. Altrimenti come fanno a competere contro il Gibuti?

Nel 1910 il segretario di Stato vaticano mandò la seguente lettera a un ufficio che poi diventò la sede della Società delle nazioni: “Gentile capo della massoneria di New York, chiedo: perché nei tornei di football la Gran Bretagna non si presenta unita? Come ben sa, giocano: Inghilterra, Galles e Scozia. Noi Stato pontificio ridotto a un chilometro quadro almeno fateci fare una Nazionale competitiva. Ecco la proposta: che la nostra Nazionale di calcio sia composta da atleti nati nelle terre dell'ex Stato vaticano che (lei saprà) comprendeva il 40 per cento dell’attuale stato italiano”.

Pubblicità

A distanza di un secolo, la lettera è tornata ancora attuale, tutto grazie al presidente cattolico Biden. Il capo della Casa Bianca sollecita Fifa e Uefa a mettere in atto la proposta dell’allora segretario di Stato vaticano. Maglia giallo-bianca e partecipazione a tutti i tornei. Le modalità per reclutare giocatori sono già ben espresse dalla missiva negli archivi Onu. In pratica Città del Vaticano diventa la 250esima nazione iscritta e riconosciuta dalla Fifa. Prima partita oggi a Pechino contro i padroni di casa. Seconda partita a Nanchino contro Gibuti, per poi passare a giocare l'Europeo.