250 miliardi in libri di Montanari

Il critico d'arte vuole siano spesi così i soldi del Recovery. Dispiace, ma niente ponte sullo Stretto a questo giro. Almeno, così risulta a un suo follower fisso

Dispiace che Tomaso Montanari non voglia spendere i soldi del Recovery per il ponte sullo Stretto. Tutti i 250 miliardi vanno spesi per comprare i suoi libri (e le opere di artisti che dice lui). Con il ricavato delle vendite si compra un’azienda agricola tra le più vaste del pianeta. Qui può coltivare il mirtillo no Ogm, fare agricoltura biodinamica ecc. Tanto anche se non produce reddito, è uguale. Non essendo l’attività economica principale del critico d’arte. Invece per la maggior parte degli agricoltori c'è solo quello. …A meno che non si mettono a dipingere i loro bovini.

