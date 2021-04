Una bella patrimoniale secca, così, in piena pandemia

Bem! Di colpo l'Italia diventerebbe la nazione prediletta di tutte le agenzie di rating del mondo, molti italiani sarebbero contenti

Oggi uso questa rubrica per fini personali. Parliamoci chiaro: ci vuole una patrimoniale, secca e trasversale. 25 per cento su tutto quello che uno ha di mobile. Quindi c.c., azioni, titoli, oro, ecc. Rimangono fuori gli immobili. L’Erario dovrebbe incassare duemila miliardi di euro. Saremmo la nazione più virtuosa dell’Area euro. E non solo. Il debito passa da 170 per cento a 35 per cento del pil.

Qualcuno però deve prendere tale decisione. Anche perché il rating dell'Italia sarebbe AAAA++++. Motivo d’orgoglio per tutti noi italiani. Io metterei l’aliquota al 50 per cento di tutto quello che uno ha. Però capisco che i partiti non possono prendere una tale decisione impopolare. Ma come italiano sarei contento se mi portano via metà patrimonio. Tanti la pensano come me.