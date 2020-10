Un liberale con il pugno chiuso

Tocca al sindaco Giuseppe Sala. La prima foto lo vede con la sindaca Letizia Moratti e il sindaco Albertini. E’ stata scattata ieri, sullo sfondo il parco Adda Sud. Scrive il sindaco Sala: “Che bello rivedere i miei due sindaci prima di me. Adesso posso dirlo: anche quando ero city manager (segretario comunale) della giunta di centrodestra della Letizia, ero comunista”. Su Facebook sul suo profilo la Moratti commenta: “Non mi sono mai accorta che eri comunista, anzi dai ragionamenti sembravi più liberale di noi. Mah”. Anche Albertini si lascia andare a un commento su Twitter: “Sì, è strano, abbiamo sempre considerato Beppe dei nostri. Tanto che lo volevo candidato per il centrodestra alle politiche. Mah!”. Nella foto n. 2 su Instagram Beppe Sala si fa fotografare davanti alla sede dell’Unesco della Lombardia a Buccinasco (sede nuova inaugurata ieri). E’ incatenato per protesta vicino a un grosso cartello: “Milano non merita solo un sito Unesco! Ne vogliamo almeno venti”. In effetti la protesta di Sala è fondata. Se rapportata ad altre città, Milano ha meno siti Unesco. Capisco Venezia e Firenze, ma… Infatti riceve in pochi minuti 31 milioni di like (anche esteri). Foto n. 3 su Facebook. Il sindaco Sala alla logistica più grande d’Europa, alle porte di Milano. All’ortomercato. Si vede che albeggia. Sala su un muletto infilza due bancali di prodotti (peperoni valdostani) appena arrivati. Bella foto. Like 430. Purtroppo su YouTube c’è un filmato che riporta la stessa scena. Si sente una voce fuori campo che dice: “Eccellenza! Lasci perdere che fa confusione e basta. I peperoni valdostani vanno messi in cella frigo, non lì”. Comunque, anche il filmato è bello. Poi Sala è giustificato nel non sapere dove si “stiva” l’ortaggio in questione (anch’io pensavo andava messo dove lo ha riposto il sindaco).

