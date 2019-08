Lettera d’amore a Sabrina Ferilli. Ti ho vista ieri a Canale 5. Sei bellissima. Reciti bene. L'oscar de La Grande Bellezza è merito anche tuo. Quello che dovevo dirti è che sei e rimani la più bella donna d’Italia.

Un bacio.

Scusa ma adesso vado a letto, in questa lettera d’amore ho dato tutto. Non era mai capitato nelle precedenti lettere d’amore di sentirmi come un camion di prodotti per l’agricoltura biologica. Cosa ne fanno di tutto quel materiale non mi interessa! Basta lavorare.

Ciao baci, grazie.

Scusa se mi sono espresso in modo non troppo da vero innamorato. Ma lo sono.

P. s. Possiamo vederci?