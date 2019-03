Cene stellate al campo nomadi

A Milano abbiamo un’altra novità! La Milano ristorazione, la più prestigiosa società di catering della città, servirà pranzi e cene ai campi nomadi. Paga il Comune. Al momento non ci volevo credere. Non per mancare di rispetto, ma a questo punto a mezzogiorno vado a mangiare al campo nomadi anch’io. Sono stufo di mangiare scatolette di sgombro. Parliamoci chiaro, non si capisce perché alle popolazioni colpite da eventi naturali lo stato fornisca invece pasti caldi. Ecco, solo la frase "pasti caldi" sembra una specie di elemosina, ti fa sentire ancora più triste. Invece vuoi mettere che sei al bar con il tuo amico nomade e questo ti dice: “Vado a cena. Me la porta la Milano ristorazione”.

Io: “Complimenti”.

Lui: “Sai che quando siamo insieme noi nomadi diciamo sempre: ‘Però questi milanesi che gran cuore’”.

Io: “Sai che c’è? Che a questo punto mi faccio nomade anch’io”.

Lui: “Ok! Ti aiuto a fare i documenti”.

P.s. Tanti dicono: in questo momento di crisi facciamo lavorare le ditte di catering come operatori sociali. Io: “Ma certo, allora siccome adesso per il cattivo tempo gli alberghi a cinque stelle sono vuoti, mettiamoci dentro i grandi obesi”.