Lettera d'amore a Beyoncé

Gentile Beyoncé, sono un vostro follower. Ne avete 270 milioni, se però tutti fanno come me dovrebbero essere meno: infatti vi seguo con dieci nomi diversi. Ma che importa, siete bellissima. E anche tutte le vostre canzoni lo sono. Abito in Italia, lavoro sulla Torre Branca a Milano. La Torre Branca è l’osservatorio meteorologico più antico del mondo. Abbiamo dati dal 1201. Siamo dipendenti del comune, ma neanche. Non ho ancora capito da chi dipendiamo. Però veniamo regolarmente retribuiti, per cui inutile fare indagini. Vorrei invitarti a visitare la Torre Branca, uno dei simboli del made in Italy, è dentro a un parco in centro della città. Alta 260 metri, dalla sua sommità si può vedere il lago di Ginevra (almeno a me sembra lui). Dotata di mensa self service, si cena anche per fidanzati a lume di olio di pachiderma (che è stato bandito nel 1974, ma noi ne abbiamo ancora due barili – ne avevamo seicentomila prima della messa al bando). Ieri abbiamo issato la bandiera del Chieti calcio. Da allora è una gara di tifosi a mettere in cima la bandiera della propria squadra.