Dopo la manifestazione contro la CO2 nessuno vada in vacanza

La manifestazione di Milano (e altre 23.000 città del pianeta) contro la CO2 è stata bella. Adesso però bisogna agire di conseguenza, per cui ragazzi dite ai vostri genitori di non andare più in vacanza in giro per il mondo. La CO2 prodotta per ogni passeggero di un aeromobile è 1.000 quintali per ogni metro percorso.

Tutti a Loano. C’è un treno ogni venti minuti che da Milano Rogoredo va a Ventimiglia, ferma in tutte le stazioni. Io direi di andare giù tutti a Loano. E’ bella.

Il problema è che se tutti fanno così sul pianeta nessun turista straniero viene in Italia, per cui è inutile puntare su tale settore.

Nel bar della stazione di Milano Lambrate è arrivata una nuova barista. Sì, penso sia il mio vero e unico grande amore. Non le ho ancora parlato insieme (se non per ordinare un Marsala). Penso che farò tutto quello che mi ordina lei. Ma neanche.