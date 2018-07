Maestro, le parole e Margherita

L’udibilità, ragionava ieri Maestro, è già dialogo. Una parola nuda, sospesa per aria – stampata in 3D, o soffiata dentro un neon luminoso – vuole comunque essere udita, restituita alle risposte perché ogni singolo senso procede ad infinitum. “Facce di una sola medaglia sono le parole”, gli obiettava Woland – al bar, ieri, alla stazione Termini di Roma – “ed è il silenzio”. Forse di una parola in partenza falsa, replicava Maestro, ma se la parola è “Margherita” certo, c’è il silenzio. E risuona di baci.