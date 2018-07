Il caffè per Margherita

Maestro fa per andare. Fa per cercare in qualche modo. Fa per chiamare Margherita ma poi si ferma e sperimenta la disperazione di non preparare un caffè per lei che, oltretutto, sbaglia e dimentica la caffettiera sul fuoco fino a farla esplodere. E così, nella sua casa al mare, capitava ieri a Margherita, svanita nel pensiero di lui – incurante del gorgoglio ormai sfiatato della Moka di Woland – smarrita nel giorno che non pretende più di diventare una giornata, come così la vita quando non pretende più di vivere.