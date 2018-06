Conte a Palazzo Chigi, Totò Lacagnina al circolo Aniene

Fino a qualche giorno fa al Circolo Aniene di Giovanni Malagò, a Roma, non sapevano nemmeno dove si trovasse Caltanissetta. E invece, udite udite, il Tennis Club di Nissa guidato dal capitano Totò Lacagnina, domenica, varcherà l’ingresso del circolo del sontuoso salotto romano per giocarsi l’accesso alla serie di B. “E’ stato inaspettato” esultano dalla Villa Amedeo (dove si trova il circolo nisseno). Per i nisseni rappresenta più di una finale di Champions. E’ già in festa la città del vallone di Sicilia. All’Aniene invece sono disperati perché domenica non potranno andare all’Ultima spiaggia di Capalbio. Malagò, da gran signore qual è, sarà felice di stringere la mano al direttore tecnico del Tc Caltanissetta, Claudio Micciché, un ragazzo simpatico, sveglio, che però – purtroppamente – rimpiange i rollò di ricotta della pasticceria Romani e non indugia ai tavoli di Settembrini in Prati. E se vogliamo buttarla in politica sembra quasi un segno dei tempi. A Palazzo Chigi c’è Giuseppe Conte, e non Carlo Calenda. All’Aniene si dovranno accontentare di Totò Lacagnina, nisseno con la scorcia. E come fu e come non fu, sarà un successo. Viva Nissa e viva San Micheluzzo Arcangelo.