Perché la Catalogna non è l'Irlanda del nord

La Catalogna è come messa tra parentesi. L’arresto di Carles Puigdemont in Germania costringe a ragionarci ancora, mobilita le sovranità, scuote quel che è possibile della cosiddetta Unione Europea – perché comunque c’è un mandato di arresto controfirmato dalla Spagna – e se proprio non apre una discussione, un paragone lo pone. Giusto nel recente orizzonte contemporaneo. Perché, insomma, la Catalogna non è come l’Irlanda? Non è, Barcellona, come la patria combattente che fu in quel di Belfast. Non c’è San Patrizio. Non c’è Bobby Sands. E’ una questione interna, la Catalogna. L’Irlanda, al contrario, è un tema universale.